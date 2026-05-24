Un incendio si è sviluppato in un condominio di Loreto, con una colonna di fumo visibile da lontano. Le fiamme hanno coinvolto un appartamento, rischiando di causare una tragedia. Un nipote ha salvato un anziano bloccato all’interno, riuscendo a portarlo in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, e non si registrano vittime. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

E’ stato un brutto risveglio ieri mattina per un condominio di Loreto. C’era una colonna di fumo ben visibile da lontano che usciva da un appartamento. Le finestre erano spalancate e un uomo chiedeva aiuto. Parenti stretti che abitano a fianco si sono accorti di tutto e sono intervenuti subito per evitare il peggio. L’incendio ha coinvolto un appartamento situato al secondo piano di una palazzina in località Villa Papa. E’ stato estinto dopo ore dalle squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Osimo intervenute sul posto dalle 7. Quell’uomo che chiedeva aiuto ha 88 anni e vive da solo in quell’appartamento. E’ stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Torrette per accertamenti su una sospetta intossicazione da fumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rischia la morte nel rogo, lo salva il nipote

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Full:A brave seven-year-old girl ventured alone to the capital to save her mother

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