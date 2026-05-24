Rione Sanità incendio doloso distrugge le giostrine di piazzetta San Vincenzo
Le giostrine di piazzetta San Vincenzo nel rione Sanità sono state distrutte da un incendio scoppiato questa mattina. Le forze dell’ordine ritengono che si tratti di un incendio doloso, basandosi sulle prime verifiche sul luogo. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata evacuata e le autorità stanno indagando per identificare i responsabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
L'incendio delle giostrine di questa mattina al rione Sanità sarebbe doloso, secondo le prime valutazioni delle forze dell'ordine intervenute sul posto. A dichiararlo è Fabio Greco, presidente della municipalità III di Napoli, dopo che stamattina, intorno alle 12, le fiamme hanno distrutto l'area. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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