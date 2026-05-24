La partita Torino-Juventus, rinviata a causa di disordini avvenuti prima dell’incontro, non rappresenta più un rischio per l’incolumità dei tifosi. Le autorità hanno confermato che non ci sono pericoli di vita e hanno comunicato quando si svolgerà la gara. La data del recupero non è ancora stata ufficializzata, ma si attende una comunicazione ufficiale per il nuovo calendario.

Continua l’attesa per l’inizio di Torino-Juventus, partita rinviata per i disordini accaduti prima della sfida al di fuori dello stadio. Un tifoso bianconero è stato trasportato in ospedale in codice rosso con i supporters della Juventus che hanno chiesto la sospensione del match. Secondo quanto affermato da DAZN, la partita inizierà alle ore 21:45, esattamente un’ora dopo l’orario previsto inizialmente. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Rinvio Torino-Juventus, il tifoso non è in pericolo di vita: ecco quando si gioca

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