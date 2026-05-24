Rientrate le salme dei sub Quelle mail con l’università L’inchiesta comincia da lì
Le salme dei cinque sub italiani deceduti alle Maldive sono state riportate in Italia e saranno sottoposte ad autopsia a Pavia a partire da oggi pomeriggio. L'inchiesta sulle cause della tragedia è partita da alcune email inviate dall’università, che stanno facendo parte delle indagini.
Saranno probabilmente eseguite a cominciare da oggi pomeriggio a Pavia le autopsie sulle salme dei cinque sub italiani morti alle Maldive. Le salme di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Federico Gualtieri e Muriel Oddenino arrivate ieri a Malpensa e quella di Gianluca Benedetti attualmente si trovano all’obitorio di Gallarate. Sempre oggi è previsto l’arrivo tutti i materiali recuperati nelle grotte dell’atollo di Vaatu: dalle telecamere GoPro alle attrezzature sub, sarà tutto posto sotto sequestro. L’INDAGINE. A indagare il sostituto procuratore di Busto Arsizio Nadia Alessandra Calcaterra su delega della Procura di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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