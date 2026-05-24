Ricordate Thauvin? Gol capolavoro in finale di Coppa di Francia

Florian Thauvin ha segnato il primo gol nella finale di Coppa di Francia, terminata con una vittoria del Lens per 3-1 contro il Nizza allo Stade de France. Il suo gol è stato realizzato con un controllo con la suola seguito da una conclusione precisa. Thauvin, ex attaccante dell'Udinese, ha aperto le marcature nel match.

Florian Thauvin, ex attaccante dell'Udinese ha aperto le marcature così nella vittoria per 3-1 del Lens contro il Nizza nella finale di Coppa di Francia allo Stade de France: controllo con la suola a conclusione chirurgica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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