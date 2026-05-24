Durante un convegno ad Alessandria, si è discusso dell’uso di intelligenza artificiale e Big Data nelle ricerche cliniche. Sono stati affrontati temi come la trasformazione dei dati in decisioni mediche e le strategie per attrarre investimenti internazionali nei trial clinici. L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, senza però annunci di nuove iniziative o accordi ufficiali.

? Punti chiave Come può l'IA trasformare un database in una decisione clinica?. Quali strategie servono per attrarre investimenti internazionali nei trial clinici?. Perché la gestione dei Big Data è decisiva per il riconoscimento IRCCS?. Come influiscono le Real World Evidence sulla qualità della ricerca medica?.? In Breve Marta Betti guida il Clinical Trial Center strategico per l'AOU Alessandria.. L'evento celebra l'International Clinical Trials Day 2026 presso il Salone di Rappresentanza.. Il Dairi promuove l'integrazione tra ricerca e assistenza per il riconoscimento IRCCS.. L'uso di Real World Evidence potenzia la competitività dei centri clinici italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ricerca clinica: IA e Big Data al centro del convegno ad Alessandria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INNERCALLING : The AI Con, Big Tech & What They Don't Want You to Know | Dr. Emily Bender

Notizie e thread social correlati

“Metodologie trasformative e pratiche di equità nella ricerca inclusiva” al centro di un convegno scientifico ad ArezzoUn convegno scientifico si è svolto ad Arezzo il 12 marzo 2026, con l’obiettivo di approfondire le metodologie trasformative e le pratiche di equità...

Leggi anche: La ricerca clinica al centro del futuro dell’Asl: innovazione e qualità delle cure

Argomenti più discussi: Ricerca che cura, al via la campagna di sensibilizzazione destinata alla raccolta fondi per il 5×1000; Clinical Trials Day 2026: il futuro di medicina e accesso a farmaci innovativi passa dai trial; Trial clinici, IA e terapie innovative: a Roma il confronto sulla medicina del futuro; Dottor Chatgpt (e altri bot): le donne che affrontano un tumore non ne sono affascinate.

AI nei licei e ricerca pubblica, la via italiana per governare gli algoritmi (le nuove indicazioni nazionali del Ministero Istruzione e un CERN europeo per l’AI) reddit

Porpiglia Francesco (@PorpigliaF) / Posts / X x.com

Ricerca clinica. In Italia solo 24 milioni di euro per quella indipendente. E in più regole vecchie che rallentano tutto l’iter. È ora di cambiare. Le proposte di ...Il finanziamento pubblico alle sperimentazioni indipendenti è ancora insufficiente (24 milioni e 163mila euro nel 2018). Le regole attuali ostacolano gli scienziati. Vanno velocizzate le procedure ... quotidianosanita.it