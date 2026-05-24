A Riccione, sono state registrate quasi 18 segnalazioni di minori scomparsi. La polizia ha utilizzato droni e satelliti per cercare di localizzarli. Le forze dell’ordine stanno analizzando i dati raccolti per individuare eventuali tracce. Non ci sono ancora aggiornamenti sulla posizione dei minori o sui risultati delle ricerche in corso.

? Domande chiave Come possono i droni e i satelliti aiutare a ritrovare i bambini?. Perché sono state registrate quasi 18.000 segnalazioni di minori nel 2025?. Quali numeri spiegano il divario tra i casi risolti e le ricerche aperte?. Come funziona il numero unico europeo per segnalare una scomparsa?.? In Breve Iniziativa per ricordare Etan Patz, rapito a New York nel maggio 1979.. Nel 2025 registrate 17.942 segnalazioni di minorenni contro 17.405 del 2024.. Al 31 marzo restano 8.599 ricerche in corso su 9.343 casi risolti.. Ricerca supportata da droni, mappe satellitari e numero unico europeo 116000.. Il Palazzo del Turismo di Riccione si illuminerà di blu nella giornata di domani, 25 maggio, per aderire alla Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi istituita dalle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione si tinge di blu: luce sul tema dei minori scomparsi

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