Ribaltone Milan | Furlani esautorato Tare ha preso forza E continua a trattare per tre acquisti
Giorgio Furlani è stato esautorato dalla gestione del Milan, mentre Igli Tare ha rafforzato la sua posizione. Tare sta negoziando ancora per tre acquisti, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società. La decisione di allontanare Furlani segna un cambio di rotta nella dirigenza, con Tare che continua le trattative in modo riservato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le operazioni in corso sono al centro dell’attenzione.
Il match di questa sera a San Siro contro il Cagliari farà calare il sipario sulla stagione 2025-2026 del Milan. Il verdetto del campo sul pass Champions League modificherà inevitabilmente il destino dei vertici societari rossoneri: dall'AD Giorgio Furlani al tecnico Massimiliano Allegri, passando per il DT Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. Proprio la figura del dirigente albanese è stata al centro di un vero e proprio giallo mediatico nelle ultime settimane, passando dallo status di epurato a quello di uomo chiave per il futuro del club. Fino a quindici giorni fa, il destino dell'area tecnica sembrava già segnato. L'amministratore delegato Giorgio Furlani aveva pianificato un radicale "restyling" societario che prevedeva: In panchina: l'ingaggio di Vincenzo Italiano (dal Bologna) al posto di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MILAN, FURLANI SCOPRE LA PETIZIONE CONTRO DI LUI |
Notizie e thread social correlati
Milan, Tare è gia out. Furlani chi l’ha sentito? Cronaca di uno sprofondo rossoneroA Milanello si respira un’aria diversa rispetto a un tempo, con alcuni cambiamenti evidenti tra squadra, allenatore e dirigenza.
La strana domenica di Tare, uomo mercato in bilico di un Milan che ha vinto con i suoi acquistiDomenica particolare per Tare, direttore sportivo coinvolto in alcune decisioni di mercato.