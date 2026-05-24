Ribaltone Milan | Furlani esautorato Tare ha preso forza E continua a trattare per tre acquisti

Notizia in breve

Giorgio Furlani è stato esautorato dalla gestione del Milan, mentre Igli Tare ha rafforzato la sua posizione. Tare sta negoziando ancora per tre acquisti, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società. La decisione di allontanare Furlani segna un cambio di rotta nella dirigenza, con Tare che continua le trattative in modo riservato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le operazioni in corso sono al centro dell’attenzione.