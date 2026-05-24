Dopo tre anni e mesi di tensione politica tra i due Comuni, ieri è stata riaperta la passerella ciclopedonale tra via Ansaloni e via Rodari, che collega Cusano a Cormano. La riapertura si è svolta senza particolari incidenti, ma rimangono incertezza e discussioni tra le amministrazioni locali. La passerella, chiusa precedentemente per motivi non specificati, ora è di nuovo accessibile ai pedoni e alle biciclette.

di Laura Lana CUSANO MILANINO Dopo tre anni e mesi di tensione politica tra Comuni, ha riaperto finalmente ieri la passerella ciclopedonale tra via Ansaloni e via Rodari, che collega Cusano a Cormano. "Grazie agli interventi fino ad ora realizzati e alle verifiche tecniche effettuate, la struttura sarà nuovamente fruibile ai pedoni attraverso il percorso delle scale. In stazione restano invece attivi gli ascensori a supporto dell’accessibilità", hanno spiegato la sindaca Carla Pessina e l’assessore Massimo De Rosa. La passerella sarà fruibile dalle 6,30 alle 22,30. Tuttavia, gli impianti elevatori restano ancora non utilizzabili "e saranno oggetto di ulteriori valutazioni e interventi, nell’ambito del percorso finalizzato al ripristino della piena accessibilità dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riapre la passerella per le bici. Ma resta la tensione politica tra Cormano e Cusano

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