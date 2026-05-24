Reti familiari più deboli e aiuti informali in crescita | Istat segnala meno legami con i parenti e più sostegno tra non conviventi

L’Istat ha rilevato nel Rapporto annuale 2026 un calo dei legami con i parenti e un aumento dell’aiuto tra persone non conviventi. Si registra anche una crescita del sostegno informale, comprese attività di assistenza digitale. La diminuzione dei rapporti familiari si accompagna a un incremento di aiuti tra individui che vivono separati. La presenza di reti più deboli e il rafforzamento delle forme di solidarietà non convenzionali sono i dati principali del rapporto.

L’Istat fotografa nel Rapporto annuale 2026 un indebolimento delle reti familiari e una crescita della solidarietà informale, con più persone che aiutano chi non convive con loro e con un ruolo crescente anche nel sostegno digitale. Ecco un articolo in forma pronta per la pubblicazione. Il dato descrive una trasformazione dei legami di prossimità che riguarda la vita quotidiana di molte famiglie e incide sulla capacità di fare affidamento sulla parentela come primo livello di supporto. Il quadro resta coerente con una società in cui le forme familiari si diversificano e le reti di aiuto si riorganizzano fuori dalla sola coabitazione. Gli interventi più frequenti riguardano compagnia, accompagnamento, ospitalità e supporto nelle attività domestiche, con una struttura della solidarietà che si estende oltre la famiglia nucleare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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