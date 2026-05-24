La lista Lucidi Sindaco ha annunciato che proseguiranno gli interventi sulle condotte idriche più critiche nel territorio di Sezze. L’obiettivo è intervenire sulle zone con le perdite e le rotture più frequenti. La decisione è stata comunicata durante un incontro con i cittadini e i tecnici, senza indicare tempistiche precise o dettagli sui lavori pianificati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La lista Lucidi Sindaco, rappresentata in Consiglio comunale dal presidente del Consiglio Pietro Del Duca e dai consiglieri Federica Lama, Rosetta Zaccheo e Gianluca Lucidi, interviene sul tema dei lavori di ammodernamento della rete idrica che stanno interessando il territorio di Sezze. Secondo quanto evidenziato dal gruppo consiliare, l’attenzione politica mantenuta negli anni sulle emergenze idriche avrebbe contribuito ad accelerare interventi attesi da tempo. Focus sulle criticità di Sardellane e Monte Trevi. Negli ultimi anni diverse aree della città, in particolare Monte Trevi e Villa Petrara, sono state interessate da frequenti disservizi legati ai problemi della centrale di Sardellane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rete idrica a Sezze, la lista Lucidi Sindaco: “Avanti con gli interventi sulle condotte più critiche”

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