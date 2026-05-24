Stasera su Rai 3 andrà in onda una puntata di Report dedicata a diverse inchieste. Tra i temi principali ci sono le piste nere collegate alle stragi italiane, con approfondimenti su nuove ombre emerse. La trasmissione si concentrerà anche su questioni riguardanti scuole, allevamenti e il caso dei diamanti MPS. La puntata, prevista per questa sera, presenterà i risultati delle indagini condotte fino al 24 maggio.

Dalle nuove ombre sulle piste nere legate alle stragi italiane fino alle inchieste su scuole, allevamenti e caso diamanti MPS: ecco tutti i temi della puntata di Report in onda stasera su Rai 3. Nuovo appuntamento stasera 24 maggio con Report stasera su Rai 3. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci torna ad accendere i riflettori sui grandi misteri italiani con un'inchiesta dedicata alle piste nere e alle stragi tra gli anni '80 e '90. Spazio anche alle scuole ancora nei container dopo il sisma dell'Aquila, agli allevamenti intensivi e al caso diamanti Monte dei Paschi di Siena. Stragi e piste nere: i nuovi interrogativi sull'eversione... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Report stasera su Rai 3: stragi e piste nere, le inchieste del 24 maggio

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