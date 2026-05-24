Report stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e i servizi

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in TV va in onda una nuova puntata di “Report” con diverse inchieste. Tra i servizi, si affrontano i problemi dell’edilizia scolastica e le presunte pressioni interne nel sistema bancario. Viene inoltre approfondito il tema degli allevamenti intensivi e il terrorismo nero. Le inchieste si concentrano su questioni di attualità, offrendo dettagli e testimonianze sui vari argomenti trattati.

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Dal terrorismo nero ai problemi dell’edilizia scolastica, passando per allevamenti intensivi e presunti casi di pressioni interne nel sistema bancario: la nuova puntata di “Report” propone inchieste delicate e temi destinati a far discutere. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci va in onda. 🔗 Leggi su Today.it

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Report, stasera in tv una nuova puntata le anticipazioni e i servizi

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Temi più discussi: Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report stasera su Rai 3: l’inchiesta sui figli di La Russa e i temi del 17 maggio; Report stasera in tv domenica 17 maggio su Rai 3: le anticipazioni del programma; Report, Sigfrido Ranucci riceve una nuova lettera di richiamo dalla Rai: tensioni interne per la puntata del 17 maggio.

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