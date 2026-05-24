Report stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e i servizi
Stasera in TV va in onda una nuova puntata di “Report” con diverse inchieste. Tra i servizi, si affrontano i problemi dell’edilizia scolastica e le presunte pressioni interne nel sistema bancario. Viene inoltre approfondito il tema degli allevamenti intensivi e il terrorismo nero. Le inchieste si concentrano su questioni di attualità, offrendo dettagli e testimonianze sui vari argomenti trattati.
Dal terrorismo nero ai problemi dell’edilizia scolastica, passando per allevamenti intensivi e presunti casi di pressioni interne nel sistema bancario: la nuova puntata di “Report” propone inchieste delicate e temi destinati a far discutere. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci va in onda. 🔗 Leggi su Today.it
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Temi più discussi: Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report stasera su Rai 3: l’inchiesta sui figli di La Russa e i temi del 17 maggio; Report stasera in tv domenica 17 maggio su Rai 3: le anticipazioni del programma; Report, Sigfrido Ranucci riceve una nuova lettera di richiamo dalla Rai: tensioni interne per la puntata del 17 maggio.
STASERA TORNA REPORT SU RAI3 Report, stasera domenica 17 maggio in tv alle ore 20:30 la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi. Una lunga inchiesta su Ignazio La Russa e gli altri servizi presentati da Sigfrido Ranucci. L’apertura è affidata all’inchie facebook
Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #domenica #robertavalente #film #ncis #report #barcellonareal #raccontodiunanotte #zeligon #inonda #ten x.com
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