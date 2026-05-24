Il report del 24 maggio rivela che alcune piste investigative si concentrano su collegamenti tra la strategia della tensione e gruppi clandestini. Viene inoltre evidenziato come alcune scuole siano ancora operanti in container, a causa di edifici danneggiati o inagibili. Tra le altre notizie, si segnala l’indagine su movimenti sospetti di denaro e attività illecite legate a reti di potere locali.

Questa sera, domenica 24 maggio, la programmazione di Rai 3 torna a scuotere l'opinione pubblica con il giornalismo d’assalto di Report. Alle ore 20.30, Sigfrido Ranucci ci conduce in una puntata che attraversa i nodi più oscuri della nostra storia recente, i diritti negati delle nuove generazioni, i paradossi della filiera alimentare e le tutele violate di chi difende la legalità. Un viaggio che, come da tradizione del programma, mette a nudo contraddizioni sistemiche e zone d'ombra istituzionali. Per chi non potesse seguire la diretta, l'intero appuntamento sarà disponibile in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay subito dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Report, le anticipazioni del 24 maggio: "Le piste nere"

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