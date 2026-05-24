Sono stati completati questa settimana gli interventi di relamping in tre campi sportivi comunali di Pontedera, tra cui quello della Stella Azzurra al Villaggio, Montecastello e il Romito. Il primo lotto, del valore di 136 mila euro, ha visto la sostituzione delle luci in tutte le strutture. Le operazioni hanno riguardato l’installazione di nuovi impianti di illuminazione, senza altre modifiche strutturali. I lavori sono stati portati a termine senza incidenti.

Conclusi questa settimana gli interventi di relamping in tre campi sportivi comunali di Pontedera: in quello della Stella Azzurra al Villaggio, in quello di Montecastello e in quello del Romito. Un intervento da circa 136mila euro che l’amministrazione comunale ha realizzato grazie all’affidamento tramite Consip con Hera Luce. Sono bastati cinque giorni di lavoro per portare a termine l’intervento che doterà questi impianti sportivi di un’illuminazione più efficiente e risparmiosa. "Alcuni avevano già l’ illuminazione a Led, siamo intervenuti dove ancora non c’era – spiega Mattia Belli, assessore a Sport e Lavori pubblici – abbiamo avviato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Relamping, missione compiuta. Primo lotto da 136mila euro

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