Reinserimento lavorativo | Adattare il lavoro alla persona non viceversa
Lunedì 25 maggio, nella Sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo, si svolgerà un evento dedicato al reinserimento lavorativo. L'incontro si concentrerà sull'importanza di adattare il lavoro alle esigenze delle persone, piuttosto che forzare le persone a conformarsi alle mansioni previste. La discussione coinvolgerà esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere pratiche inclusive e personalizzate.
Bergamo. Si terrà lunedì 25 maggio nella Sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII il seminario sul reinserimento lavorativo promosso da Cisl Bergamo per approfondire il tema del ritorno al lavoro delle persone con condizioni di vulnerabilità o con compromissioni dello stato di salute conseguenti a infortuni o malattie professionali. L’iniziativa si inserisce in un contesto segnato da profonde trasformazioni del mercato del lavoro: l’invecchiamento della popolazione attiva, l’intensificazione dei ritmi produttivi e la transizione digitale impongono nuove riflessioni sull’organizzazione del lavoro e sulla tutela delle persone.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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