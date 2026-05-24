Reinserimento lavorativo | Adattare il lavoro alla persona non viceversa

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio, nella Sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo, si svolgerà un evento dedicato al reinserimento lavorativo. L'incontro si concentrerà sull'importanza di adattare il lavoro alle esigenze delle persone, piuttosto che forzare le persone a conformarsi alle mansioni previste. La discussione coinvolgerà esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, con l'obiettivo di promuovere pratiche inclusive e personalizzate.