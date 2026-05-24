A Reggio Calabria, le operazioni di voto sono state sospese alcune ore in alcune sezioni a causa di un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Voti sono stati annullati e le urne sono rimaste chiuse temporaneamente. La situazione ha causato disagi ai cittadini presenti. Le operazioni sono riprese dopo la risoluzione del problema, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali ripercussioni sui risultati elettorali.

Voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora, in alcune sezioni elettorali del Comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Nelle sezioni, 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale "Panella-Valluri", in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della II Circoscrizione " Reggio Calabria Est ", invece che della I, "Reggio Centro". Nelle sezioni 19 e 127, i presidenti dei seggi, all'apertura delle votazioni, si sono subito accorti dell'errore ed hanno immediatamente sospeso le operazioni di voto. Nella sezione 16, l'errore è stato riscontrato quando avevano già votato 5 elettori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Reggio Calabria, "fermate le operazioni di voto": caos a urne aperte

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