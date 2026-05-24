A scuola di Reggio Calabria, il voto è stato sospeso dopo che sono state scambiate le schede degli studenti. Le schede errate hanno portato all’annullamento dei voti già espressi. La Digos è intervenuta nei corridoi dell’istituto per gestire la situazione e garantire l’ordine, senza ulteriori dettagli sulle ragioni dell’intervento. La vicenda ha causato scompiglio tra studenti e personale scolastico, mentre si cercano soluzioni per ripristinare la regolarità delle operazioni di voto.

? Punti chiave Come sono stati annullati i voti già espressi con le schede errate?. Perché la Digos è dovuta intervenire direttamente nei corridoi del Vallauri?. Chi deve garantire la validità dei voti registrati prima del blocco?. Come si è ripetuto lo stesso errore logistico in una seconda sezione?.? In Breve Intervento della Digos per richiamare gli elettori con schede errate presso l'Istituto Vallauri.. Nella sezione 193 devono ripetere il voto 29 elettori per errore di circoscrizione.. Sospensione delle operazioni al Vallauri fino alle ore 10:00 del 24 maggio 2026.. Falla logistica territoriale segnalata tra prima e seconda circoscrizione in due diversi seggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, caos al Vallauri: scambiate le schede, voto sospeso

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