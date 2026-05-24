L’Università Mediterranea ha coinvolto la senatrice a vita Elena Cattaneo in un progetto contro l’oblio di Giulio Regeni. Le università italiane si sono unite per sostenere la memoria del ricercatore e chiedere giustizia, evidenziando la necessità di proteggere la ricerca scientifica da regimi autoritari. La collaborazione mira a mantenere vivo il ricordo e a promuovere la tutela dei valori democratici nelle istituzioni accademiche.

? Punti chiave Come può la ricerca scientifica essere protetta dai regimi dittatoriali?. Perché le università italiane si sono unite per difendere Giulio Regeni?. Quali sono le conseguenze diplomatiche della verità sulla vicenda Regeni?. Chi sono i protagonisti che guidano la lotta contro l'oblio?.? In Breve Elena Cattaneo partecipa alla sessantatreesima tappa nazionale del progetto Le Università per Giulio Regeni.. I genitori Paola Deffendi e Claudio Regenti testimoniano all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.. Il progetto coinvolge 76 Atenei italiani per contrastare l'oblio sulla vicenda del ricercatore.. La docente Marina Mancini analizza la violazione dei diritti e la tortura subita a Cairo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regeni, l’Università Mediterranea con Elena Cattaneo contro l’oblio

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