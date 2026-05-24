recruiting day in palio 400 posti di lavoro

Per due giorni, le file alle casse verranno sostituite da sessioni di colloqui e presentazioni di opportunità di lavoro. Sono in palio 400 posti di lavoro, con un focus su incontri tra candidati e aziende. Durante l’evento, i partecipanti potranno consegnare curriculum e sostenere colloqui per accedere alle posizioni disponibili. La manifestazione si svolge in un contesto di reclutamento diretto, senza l’intermediazione di procedure tradizionali di assunzione.

Per due giorni, al posto delle tradizionali file alle casse, ci saranno curriculum, colloqui e nuove opportunità professionali. Il 28 e 29 maggio il Carosello di Carugate ospita " Caro Lavoro ", la prima edizione del Recruiting Day organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il centro commerciale: un’iniziativa che mette in contatto diretto aziende e persone in cerca di occupazione. In campo ci sono oltre 400 opportunità di lavoro nei settori della grande distribuzione, retail, ristorazione, logistica, trasporti, meccatronica, tecnologie e informatica, amministrazione ed educazione. Un’offerta che guarda sia ai giovani alla prima esperienza sia a lavoratori con percorsi già consolidati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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