Record a Spoleto | 195 metri di bruschetta sul Ponte delle Torri

Notizia in breve

Un record è stato stabilito a Spoleto con una bruschetta lunga 195 metri sul Ponte delle Torri. Sono state servite circa 1.950 fette di pane, condite con olio e pomodoro. La preparazione ha coinvolto numerosi volontari e chef, che hanno collaborato per coprire l’intera struttura. L’evento si è svolto in una giornata di festa, attirando numerosi partecipanti e spettatori lungo il ponte. La bruschetta più lunga mai realizzata in Italia ha così superato ogni aspettativa.