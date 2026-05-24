Record a Spoleto | 195 metri di bruschetta sul Ponte delle Torri
Un record è stato stabilito a Spoleto con una bruschetta lunga 195 metri sul Ponte delle Torri. Sono state servite circa 1.950 fette di pane, condite con olio e pomodoro. La preparazione ha coinvolto numerosi volontari e chef, che hanno collaborato per coprire l’intera struttura. L’evento si è svolto in una giornata di festa, attirando numerosi partecipanti e spettatori lungo il ponte. La bruschetta più lunga mai realizzata in Italia ha così superato ogni aspettativa.
? Punti chiave Quante fette di pane sono servite per battere il record?. Come è stato condito questo monumento lungo quasi duecento metri?. Chi ha organizzato questa distribuzione gratuita di cibo per i cittadini?. Perché l'olio extravergine è diventato il protagonista di questo traguardo?.? In Breve 2.003 fette di pane umbro per un peso totale di 60 chili.. Maria Flora Monini celebra l'olio extravergine come identità culturale e superalimento.. Evento organizzato da Monini per premiare i produttori con lo Zefferino d'oro.. Iniziativa volta a sostenere l'economia locale dei frantoiani del territorio umbro.. Il Ponte delle Torri di Spoleto ospita la bruschetta più lunga del mondo con un traguardo di 195 metri certificato dai giudici del Guinness World Record. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Sul ponte delle Torri di Spoleto la bruschetta più lunga del mondo: 195 metri con 2.003 fette di pane umbro; La bruschetta da Guinness; In Umbria un nuovo record mondiale: ecco la bruschetta aglio o olio con prodotti tutti umbri lunga 195 metri; La bruschetta più lunga del mondo, 195 metri e 60 kg: è da Guinness World Record.
Con tutto il rispetto, ma che record è? Allora domani se metto in fila un migliaio di scampi. Creerò lo scampo più lungo del mondo? Poi ogni giorno cambierò alimento e passerò la vita a battere record aiutatemi a capire facebook
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