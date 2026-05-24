Recensione europea | Kane segna una tripletta mentre il Bayern completa la doppietta nazionale
Un giocatore ha segnato una tripletta in una partita europea, contribuendo alla vittoria del suo team. Contestualmente, un altro calciatore ha realizzato la doppietta in una competizione nazionale. La partita si è conclusa con il risultato di 4-2, con il primo protagonista che ha aperto le marcature e chiuso i giochi. La squadra vincente ha ottenuto così una vittoria importante, mentre sui social sono iniziati commenti e discussioni legate alle prestazioni dei singoli e alle decisioni arbitrali.
2026-05-23 23:50:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Harry Kane ha portato il totale della sua stagione a 61 gol dopo aver segnato una tripletta aiutando il Bayern Monaco a vincere la Coppa di Germania e completare la doppietta nazionale. I campioni della Bundesliga hanno battuto i detentori dello Stoccarda 3-0 a Berlino conquistando il trofeo per la 21esima volta e il primo trionfo del club dal 2020. Kane ha portato il Bayern in vantaggio poco dopo l’intervallo prima di colpire la traversa con un potente tiro a 10 minuti dalla fine. Tuttavia, pochi istanti dopo, ha ottenuto il suo secondo gol, finendo dopo un uno-due con Luis Diaz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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