Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel centro storico di Siena dopo aver reagito con violenza a un controllo della polizia. Durante l’intervento, ha opposto resistenza e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per immobilizzarlo. Il ragazzo, di origini marocchine e cittadino italiano, è stato portato in commissariato e accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

SIENA – La Polizia ha arrestato in flagranza di reato nel centro storico un 22enne, cittadino italiano di origini marocchine, per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Siena, stavano pattugliando il centro storico e i quartieri limitrofi per prevenire e contrastare la commissione di reati. All’altezza di via Campansi, hanno notato un uomo che alla vista della polizia ha cambiato repentinamente strada. Gli agenti l’hanno quindi seguito per sottoporlo a controllo, al quale, però, è riuscito in un primo momento a sottrarsi cercando la fuga e aggredendoli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Reagisce con violenza a un controllo della polizia e finisce in manette

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