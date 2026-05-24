Re Carlo ha suonato come DJ davanti a 4.000 persone a Buckingham Palace. Recentemente, è stato anche visto partecipare a una rappresentazione teatrale, dove ha accettato di assumere un ruolo simbolico nella “nuova monarchia”. Non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle sue intenzioni, ma le sue apparizioni pubbliche continuano a suscitare attenzione.

Di recente abbiamo visto Re Carlo premere play su una consolle da dj davanti a 4mila persone a Buckingham Palace. In un’altra giornata, invece, ha imbracciato un ukulele in Irlanda del Nord, suonando insieme a un gruppo di pensionato. Ma non finisce qui, dal momento che si è anche “imbucato” a uno spettacolo sold-out di Shakespeare, sedendosi tra il pubblico come un qualsiasi appassionato. Tre scene differenti che hanno un filo conduttore. Raccontano infatti qualcosa che va ben oltre l’aneddoto. Re Carlo ha cambiato passo, soprattutto dopo la diagnosi di cancro, e con lui sta cambiando la monarchia. Il dj set a Buckingham Palace. Il 15 maggio, nei Giardini di Buckingham Palace, Re Carlo ha festeggiato i 50 anni del King’s Trust, la fondazione che ha creato nel 1976 per aiutare giovani britannici a crearsi un futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, dal dj set alla sorpresa a teatro: ha accettato la “nuova monarchia”

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