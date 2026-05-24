Razer Huntsman V3 | innovativa tastiera compatta per gli appassionati di videogiochi

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Razer ha annunciato la Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, una tastiera compatta ottica analogica pensata per i gamer. La tastiera si distingue per la sua velocità di risposta, grazie alla frequenza di aggiornamento di 8.000 Hz. La versione è priva di tastierino numerico, offrendo uno spazio di gioco più ampio. La tastiera utilizza switch ottici e offre funzionalità personalizzabili per gli utenti più appassionati di videogiochi.

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Razer ha presentato la Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, una nuova tastiera ottica analogica destinata ai super appassionati di videogiochi. Compatta, essenziale e progettata per garantire elevate prestazioni, la nuova tastiera racchiude le tecnologie di punta di Razer in un fattore di forma. 🔗 Leggi su Today.it

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