Razer Huntsman V3 | innovativa tastiera compatta per gli appassionati di videogiochi
Razer ha annunciato la Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, una tastiera compatta ottica analogica pensata per i gamer. La tastiera si distingue per la sua velocità di risposta, grazie alla frequenza di aggiornamento di 8.000 Hz. La versione è priva di tastierino numerico, offrendo uno spazio di gioco più ampio. La tastiera utilizza switch ottici e offre funzionalità personalizzabili per gli utenti più appassionati di videogiochi.
Razer ha presentato la Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, una nuova tastiera ottica analogica destinata ai super appassionati di videogiochi. Compatta, essenziale e progettata per garantire elevate prestazioni, la nuova tastiera racchiude le tecnologie di punta di Razer in un fattore di forma. 🔗 Leggi su Today.it
RECENSIONE (2025) : Razer Huntsman Mini Tastiera Gioco. DETTAGLI
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