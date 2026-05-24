Razer Huntsman V3 | innovativa tastiera compatta per gli appassionati di videogiochi

Notizia in breve

Razer ha annunciato la Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, una tastiera compatta ottica analogica pensata per i gamer. La tastiera si distingue per la sua velocità di risposta, grazie alla frequenza di aggiornamento di 8.000 Hz. La versione è priva di tastierino numerico, offrendo uno spazio di gioco più ampio. La tastiera utilizza switch ottici e offre funzionalità personalizzabili per gli utenti più appassionati di videogiochi.