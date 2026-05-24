ravenna aeroporto marconi dal 6 giugno navetta a chiamata

Dal 6 giugno è attiva una navetta a chiamata tra Ravenna e l’aeroporto di Bologna. Il servizio è pensato per migliorare i collegamenti durante la stagione estiva. La navetta può essere prenotata telefonicamente e collega il centro della città con l’aeroporto, con corse che si svolgono in orari stabiliti. La tratta si inserisce in un piano di potenziamento dei trasporti per i periodi di maggiore afflusso.

Per favorire i collegamenti tra Ravenna e l’ aeroporto di Bologna durante la stagione estiva, dal 6 giugno fino al prossimo autunno sarà attivo un servizio shuttle su prenotazione (dall’aeroporto di Bologna a piazzale Aldo Moro a Ravenna e viceversa) gestito da Coerbus e prenotabile attraverso il sito di Ravenna Incoming al link www.visitravenna.it alla voce transfer. Come già anticipato, rispetto al servizio sperimentato lo scorso anno, è stato definito un nuovo modello di collegamento diretto su prenotazione. Il sistema consentirà di adeguare il servizio e la tipologia dei mezzi ai flussi effettivi di passeggeri, garantendo al tempo stesso la prenotazione del posto e una migliore ottimizzazione dei percorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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