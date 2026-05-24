Il Rapporto annuale 2026 dell’Istat offre un’immagine dell’economia italiana meno lineare di quella che caratterizza il dibattito pubblico. Da un lato conferma le preoccupazioni su un modello di sviluppo segnato dalla debolezza della crescita e della produttività; dall’altro mostra che il ritardo italiano è spesso amplificato da problemi di composizione settoriale, da convenzioni statistiche e da una struttura produttiva molto più eterogenea di quanto si creda. Il Pil nel 2025 è cresciuto dello 0,5 per cento, in rallentamento rispetto allo 0,8 del 2024 e allo 0,9 del 2023, sostenuto dalla domanda interna e dagli investimenti mentre la domanda estera netta ha pesato in negativo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Rapporto Istat 2026. Luci e ombre dell’economia italiana secondo Scandizzo

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