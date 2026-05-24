Un uomo è stato condannato a 11 anni di reclusione per aver pianificato una rapina con l’obiettivo di incontrare un presunto esperto di furti. Durante le indagini sono emersi dettagli sul sistema dei “libri a specchio”, usato per comunicazioni segrete tra i coinvolti. Restano ancora da chiarire le modalità con cui avvenivano gli incontri e l’identità del presunto maestro delle rapine, che avrebbe accettato di incontrare l’imputato.

? Domande chiave Come funzionava il sistema dei libri a specchio per comunicare segretamente? Chi è il maestro delle rapine che ha accettato l'incontro? Quali precauzioni ha usato D'Onofrio per evitare le intercettazioni telefoniche? Come pensavano di neutralizzare gli allarmi e le telecamere di sicurezza??? In Breve Angelo Russo e Mario Crea coinvolti nella pianificazione e ricerca di complici tecnici. Incontri segreti tra D’Onofrio e Chiruzzi avvenuti il 29 marzo e 17 aprile. Metodo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina: 11 anni per D’Onofrio, il piano per incontrare il maestro

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