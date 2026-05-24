Rangers Qualiano ko | sfuma il sogno Eccellenza contro Punto di Svolta

Notizia in breve

Nella finale dei play-off, i Rangers Qualiano sono stati battuti 3-1 da Punto di Svolta. Dopo il vantaggio iniziale, firmato da Nocera, la squadra avversaria ha segnato tre reti, chiudendo la partita con il risultato finale. La sconfitta mette fine al percorso della squadra verso la promozione in Eccellenza. La partita si è giocata in un campo con condizioni di gioco asciutte e senza particolari incidenti.