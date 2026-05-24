Rangers Qualiano ko | sfuma il sogno Eccellenza contro Punto di Svolta
Nella finale dei play-off, i Rangers Qualiano sono stati battuti 3-1 da Punto di Svolta. Dopo il vantaggio iniziale, firmato da Nocera, la squadra avversaria ha segnato tre reti, chiudendo la partita con il risultato finale. La sconfitta mette fine al percorso della squadra verso la promozione in Eccellenza. La partita si è giocata in un campo con condizioni di gioco asciutte e senza particolari incidenti.
Rangers Qualiano sconfitti 3?1 da Punto di Svolta nella finale play?off: Nocera sblocca, ma si spegne il sogno Eccellenza. Si spegne sul più bello il sogno Eccellenza per i Rangers Qualiano, sconfitti per 3-1 da Punto di Svolta nella finale play?off. Una partita intensa, combattuta sin dai primi minuti, che ha visto i qualianesi partire bene per poi subire la rimonta avversaria. Il vantaggio iniziale firmato Nocera. L’inizio di gara lascia ben sperare i tifosi dei Rangers. La squadra entra in campo con determinazione e riesce a sbloccare il risultato grazie alla rete di Nocera, che porta avanti i suoi in un match subito caratterizzato da ritmi alti e contrasti duri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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