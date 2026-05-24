Ragazzina di 12 anni cade dal balcone durante un tentativo di fuga | è grave

Notizia in breve

Una ragazzina di 12 anni è caduta dal balcone della propria abitazione a Nocera Inferiore, riportando ferite gravi. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La ragazzina si trova in condizioni critiche.