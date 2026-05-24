Ragazzina di 12 anni cade dal balcone durante un tentativo di fuga | è grave

Da salernotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazzina di 12 anni è caduta dal balcone della propria abitazione a Nocera Inferiore, riportando ferite gravi. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La ragazzina si trova in condizioni critiche.

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Tragedia sfiorata a Nocera Inferiore, dove una ragazzina di 12 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta dal balcone della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe cercato di allontanarsi da casa utilizzando alcune lenzuola annodate tra loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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