Ragazzina di 12 anni cade dal balcone durante un tentativo di fuga | è grave
Una ragazzina di 12 anni è caduta dal balcone della propria abitazione a Nocera Inferiore, riportando ferite gravi. L’incidente è avvenuto durante un tentativo di fuga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La ragazzina si trova in condizioni critiche.
Tragedia sfiorata a Nocera Inferiore, dove una ragazzina di 12 anni è rimasta gravemente ferita in seguito a una caduta dal balcone della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe cercato di allontanarsi da casa utilizzando alcune lenzuola annodate tra loro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Mamma si getta con i figli dal balcone a Catanzaro, la neuropsichiatra: «Gesto quasi premeditato»
Notizie e thread social correlati
Cade dal primo piano mentre gioca sul balcone: grave bimbo di 4 anniUn bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone del primo piano di un edificio in via Forlanini, a San Benedetto,...
Cade dal balcone durante una trasferta: grave una 16enne a MessinaUna ragazza di 16 anni, proveniente da Catania, è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone dell’appartamento in cui si trovava a...
Temi più discussi: Abusi su una ragazzina di 12 anni, arrestato il nonno del cortile; Roma, abusi su una ragazzina di 12 anni. Arrestato un 73enne per violenza aggravata; Mia figlia, suicida a soli 12 anni. L'orrore dietro la prima causa civile italiana a Meta e TikTok; Rossella suicida a 12 anni, i genitori accusano i social: Questa dipendenza sta distruggendo i ragazzi.
Abusi su una ragazzina di 12 anni, arrestato il nonno del cortile roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Invece, la madre della ragazzina, di appena 12 anni, è accusata di avere coperto l’ex amante nella relazione con la propria figlia e sarà giudicata con il rito abbreviato. facebook
Raccomandazioni di libri per la figlia di 12 anni di mia cugina reddit
Roma, abusi su una ragazzina di 12 anni. Arrestato un 73enne per violenza aggravataPer convincerla a seguirlo in casa, le prometteva di farle vedere i cartoni animati. Le aveva anche insegnato a cancellare le chat erotiche. Ma le tracce erano rimaste in Rete ... rainews.it
Ragazzina di 12 anni di S. MARIA C.V. circondata da un branco di giovani immigrati nella villa comunale. Ora è sotto shockL’episodio ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulla sicurezza cittadina e sulla gestione dei giovani accolti nelle strutture presenti sul territorio ... casertace.net