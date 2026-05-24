Ragazzina 12enne si cala dal balcone con le lenzuola per sfuggire a una punizione | i nodi cedono e precipita sull’asfalto

Una ragazza di 12 anni si è calata dal balcone di casa con una fune fatta di lenzuola per evitare una punizione. Durante il tentativo, i nodi della corda improvvisata si sono allentati e la ragazza è caduta sull’asfalto. L’incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in una località di Nocera Inferiore. La ragazza è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari, che hanno trasferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno accertando le circostanze dell’accaduto.

Nella notte tra giovedì e venerdì a Nocera Inferiore, una ragazza di 12 anni ha tentato di lasciare l’appartamento di famiglia calandosi dal balcone con una fune improvvisata, ricavata annodando insieme alcune lenzuola. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal Corriere della Sera, il gesto sarebbe stato motivato dal tentativo di sottrarsi a una punizione dei genitori. I nodi hanno ceduto prima che la ragazza raggiungesse il suolo, e l’impatto con l’asfalto è stato violento; a limitare le conseguenze ha contribuito la posizione dell’appartamento, situato al primo piano dell’edificio. Alcuni residenti della zona hanno udito il rumore della caduta e hanno allertato il 118, che è intervenuto in codice rosso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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