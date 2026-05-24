La RAF ha sviluppato in due mesi un nuovo missile a basso costo destinato a neutralizzare droni suicidi. La tecnologia è stata creata per rispondere alla minaccia di droni più sofisticati, con un sistema in grado di colpirli senza costi elevati. Il missile, progettato per operare in Medio Oriente, mira a fornire una soluzione rapida ed economica contro attacchi aerei non convenzionali. Nessun dettaglio è stato fornito sui test o sui produttori coinvolti.

? Domande chiave Come può un missile economico abbattere droni suicidi sofisticati?. Perché la RAF ha dovuto sviluppare questa tecnologia in soli due mesi?. Quali sono i rischi di usare missili economici contro attacchi massicci?. Come cambierà la difesa delle rotte commerciali nel Golfo Persico?.? In Breve Test sul campo condotti dal 41° Squadrone tra marzo e aprile.. Piloti britannici hanno accumulato oltre 2.500 ore di volo in zona.. Sviluppo e test del sistema APKWS completati in meno di due mesi.. Collaborazione operativa tra BAE Systems, QinetiQ e il 9° Squadrone.. La Royal Air Force schiera i caccia Eurofighter Typhoon in Medio Oriente con il nuovo sistema APKWS per neutralizzare i droni Shahed-136 iraniani e proteggere le infrastrutture critiche della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RAF in Medio Oriente: nuovi missili low cost per abbattere i droni

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