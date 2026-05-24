Questa sera, domenica 24 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la sesta puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Mahir accetta di aiutare Sila e vuole farla inserire in un programma di protezione della polizia. Per guadagnare tempo, e ingannare Cabir, che vuole un matrimonio immediato, Sila propone a Mahir di organizzare un ricevimento per il loro fidanzamento, e di usare Sureya come scusa per posticipare il matrimonio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

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Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

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