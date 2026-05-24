Raccolgo le vostre lacrime
Il Papa Prevost è arrivato nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi, un’area che continua a essere teatro di problemi ambientali e di gestione dei rifiuti. La sua visita avviene in un momento in cui le criticità di questa regione sono ancora evidenti e non risolte, con un clima di tensione e difficoltà ancora presenti. La presenza del Papa si inserisce in un contesto di attenzione verso le questioni sociali e ambientali che interessano questa zona.
Papa Prevost arriva nella Terra dei Fuochi come si entra nelle trincee, sapendo che lì intorno infuria ancora la guerra. Una guerra tossica che non si ferma, non dà tregua: alla vigilia i carabinieri avevano ammanettato due persone sorprese a sversare tonnellate di veleni nei campi. Qui intorno, nei cimiteri di Acerra, Caivano, Nola, Villa Literno, riposano 150 bambini, uccisi dalla ferocia della camorra imprenditrice e dall’ignavia di potenti in grisaglia rimasti in silenzio per oltre trent’anni. Papa Leone XIV viene ad Acerra per una visita storica, promessa nel 2020 da papa Francesco e attesa da sei anni. Nella cattedrale abbraccia a uno a uno i familiari dei morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tears, Debt, and Revenge: Hung Confronts the Enemy for the Second Time
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