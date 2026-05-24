raccolgo le vostre lacrime

Notizia in breve

Il Papa Prevost è arrivato nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi, un’area che continua a essere teatro di problemi ambientali e di gestione dei rifiuti. La sua visita avviene in un momento in cui le criticità di questa regione sono ancora evidenti e non risolte, con un clima di tensione e difficoltà ancora presenti. La presenza del Papa si inserisce in un contesto di attenzione verso le questioni sociali e ambientali che interessano questa zona.