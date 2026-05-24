In occasione dei 80 anni della Repubblica, è possibile contribuire al progetto inviando un video per l’archivio del Quirinale. Le modalità di invio sono illustrate sul sito ufficiale, con istruzioni dettagliate. Tra i primi a partecipare ci sono cittadini di diverse età e background, che hanno inviato le proprie testimonianze. Il progetto invita tutti a condividere ricordi e storie legate alla storia repubblicana, per arricchire l’archivio storico.

? Punti chiave Come puoi inviare il tuo video per l'archivio del Quirinale?. Chi sono i primi testimonial che hanno già partecipato al progetto?. Perché il Quirinale punta proprio sulle nuove generazioni per questo archivio?. Quali sono i limiti tecnici per caricare la propria testimonianza?.? In Breve Clip verticali di massimo 30 secondi e 100 megabyte per il portale.. Partecipazione di Claudio Bisio, Checco Zalone, Jasmine Paolini e Riccardo Zanotti.. Minorenni possono contribuire con autorizzazione dei genitori al sito del Quirinale.. Obiettivo creare archivio digitale con i volti di tutte le regioni italiane.. Il Quirinale lancia il 2 giugno un’iniziativa digitale per i suoi ottanta anni di storia, invitando i cittadini a caricare brevi video sul portale dedicato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quirinale, 80 anni di Repubblica: ecco come partecipare al progetto

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Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottotitolato

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