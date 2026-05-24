Quindici operazione della Polizia di Stato | arrestato pluripregiudicato e denunciate due persone per reati ambientali
Durante un’operazione della Polizia di Stato a Quindici, un uomo pluripregiudicato è stato arrestato. Nel corso dell’azione sono state denunciate anche due persone per reati ambientali. L’intervento è stato condotto dal Commissariato locale nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali altre persone coinvolte o sulle specifiche nature dei reati ambientali.
Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, condotta in Quindici dai poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, è stato tratto in arresto un pluripregiudicato condannato a 12 anni di reclusione per gravi reati contro la persona. Alla condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Nola. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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