Quindici operazione della Polizia di Stato | arrestato pluripregiudicato e denunciate due persone per reati ambientali

Notizia in breve

Durante un’operazione della Polizia di Stato a Quindici, un uomo pluripregiudicato è stato arrestato. Nel corso dell’azione sono state denunciate anche due persone per reati ambientali. L’intervento è stato condotto dal Commissariato locale nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali altre persone coinvolte o sulle specifiche nature dei reati ambientali.