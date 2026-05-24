A Mulino Ruggeri, frazione di Vallefoglia, circa trenta famiglie segnalano problemi a causa del passaggio di mezzi pesanti. I residenti affermano che i camion entrano nelle case, creando disagio e danni. La situazione riguarda principalmente l’agglomerato storico alle porte di Morciola, dove il traffico di tir sta diventando insostenibile per la comunità locale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti.

La frazione di Mulino Ruggeri è schiacciata dal peso dei mezzi pesanti. Per l’agglomerato storico alle porte di Morciola, frazione di Vallefoglia, in cui vivono una trentina famiglie, il passaggio dei tir sta diventando insostenibile. In mezzo ai caseggiati, si trova una strada stretta senza via d’uscita, dove transitano mezzi per la raccolta dei rifiuti e camion a servizio di un deposito di legname che si trova in fondo alla via. Un passaggio che ogni volta rischia di diventare un’ardua impresa, sia per gli autisti dei mezzi sia per i residenti. L’ultima, l’altro giorno quando i mezzi di soccorso intervenuti in seguito allo schianto di un ultraleggero nelle vicinanze del torrente Apsa, hanno incontrato lungo la stretta via un tir proveniente dalla direzione opposta, che ha ostruito la strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Qui i Tir ci entrano dentro casa". Residenti in rivolta a Mulino Ruggeri

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