Questa sgualdrina merita sicurezza Le sex worker scioperano durante il GP del Canada

Durante il Gran Premio del Canada, decine di sex worker a Montreal hanno deciso di scioperare per chiedere maggiori tutele e condizioni di lavoro più sicure. La protesta è stata organizzata anche per richiedere la depenalizzazione della prostituzione. Le lavoratrici hanno manifestato in strada, evidenziando la necessità di interventi legislativi e di un miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. La protesta si è svolta nel contesto dell’evento sportivo, attirando l’attenzione sulla questione.

Decine di lavoratrici del sesso a Montreal hanno proclamato uno sciopero durante il Gran Premio del Canada per chiedere maggiori tutele, condizioni di lavoro più sicure e la depenalizzazione della prostituzione. Sabato, in 200, sono scese in piazza nel quartiere centrale della città, noto per la presenza di numerosi strip club. Durante la manifestazione sono comparsi cartelli con slogan come «No alla fobia delle prostitute» e «Questa sgualdrina merita sicurezza». La prostituzione in Canada: legale a metà. In Canada la vendita di servizi sessuali è legale, mentre resta vietato acquistarli. Secondo Melina May, cofondatrice del Autonomous Sex Work Committee e lavoratrice del sesso, le manifestanti contestano l’attuale sistema di «criminalizzazione parziale», ritenendolo un ostacolo alla sicurezza delle persone che operano nel settore. 🔗 Leggi su Open.online

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