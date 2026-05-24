U n video registrato quasi per caso con lo smartphone, il rumore improvviso di una sequenza serrata di spari e la necessità di fuggire immediatamente per mettersi al sicuro. Le immagini di Selina Wang, corrispondente di ABC News dalla Casa Bianca, hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Una testimonianza cruda e senza filtri della paura vissuta in diretta dai cronisti a Washington. La Casa Bianca “rivista” da Donald Trump, le ironie sul web. guarda le foto Spari alla Casa Bianca: il video della giornalista Selina Wang. La reporter stava registrando un filmato destinato ai canali social proprio sul prato nord del complesso presidenziale quando, all’improvviso, l’intera area è stata scossa dall’esplosione di decine di colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quello che doveva essere un normale collegamento dalla Casa Bianca si è trasformato in un incubo in diretta

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La giustizia che non funziona: doveva essere espulso, invece ha ucciso

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