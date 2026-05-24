Quello che doveva essere un normale collegamento dalla Casa Bianca si è trasformato in un incubo in diretta
Un video registrato con uno smartphone mostra un momento di panico durante un collegamento dalla Casa Bianca, con il suono di numerosi spari che interrompono la trasmissione. Le immagini catturano la fuga improvvisa di persone che cercano di mettersi in salvo, mentre si sente il rumore di colpi d’arma da fuoco. L’incidente si è verificato in diretta, creando un episodio improvviso di emergenza durante un evento ufficiale.
U n video registrato quasi per caso con lo smartphone, il rumore improvviso di una sequenza serrata di spari e la necessità di fuggire immediatamente per mettersi al sicuro. Le immagini di Selina Wang, corrispondente di ABC News dalla Casa Bianca, hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Una testimonianza cruda e senza filtri della paura vissuta in diretta dai cronisti a Washington. La Casa Bianca “rivista” da Donald Trump, le ironie sul web. guarda le foto Spari alla Casa Bianca: il video della giornalista Selina Wang. La reporter stava registrando un filmato destinato ai canali social proprio sul prato nord del complesso presidenziale quando, all’improvviso, l’intera area è stata scossa dall’esplosione di decine di colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it
La giustizia che non funziona: doveva essere espulso, invece ha ucciso
Notizie e thread social correlati
Gli spari in diretta: il giornalista interrompe il collegamento tv dalla Casa Bianca. La fuga nella briefing room | VideoUn uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service a un checkpoint vicino alla Casa Bianca.
Spari davanti alla Casa Bianca, la giornalista in collegamento in diretta cerca riparo: il videoDurante un collegamento in diretta dalla Casa Bianca, la giornalista Selina Wang si è messa in salvo dopo aver sentito spari nei pressi della...
Argomenti più discussi: Uniti sull’Iran, divisi su Taiwan: Trump e Xi provano ad intendersi; Usa-Cina, Trump: Futuro straordinario insieme. Xi Jinping: Partner, non rivali; L'entusiasmo di Trump, il pragmatismo di Xi: com'è andato il primo incontro di Pechino; Groenlandia, l'inviato di Trump torna in Usa dopo la missione. Escluso l'uso della forza.
Doveva essere la serata del disgelo fra Donald Trump e la stampa accreditata alla Casa Bianca. È diventata, in pochi secondi, una scena da attentato: un boato, poi altri colpi, le urla, gli agenti che corrono verso il palco e centinaia di invitati in smoking e abito facebook
Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l’attentatore: Diceva di essere GesùUn uomo sabato ha aperto il fuoco vicino a un posto di controllo di sicurezza della Casa Bianca ed è morto dopo essere stato colpito dagli agenti che hanno ... lapresse.it