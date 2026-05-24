Il punto nascita della Valdelsa, primo in Italia ad offrire assistenza al parto naturale affidata alle ostetriche, ha evitato la chiusura dei reparti. La struttura è stata creata come esempio di assistenza alternativa, basata su un modello di cura che coinvolge direttamente le ostetriche senza intervento medico immediato. La scelta ha portato a una gestione differenziata dei parti, senza che siano stati necessari interventi di chiusura o ridimensionamento del reparto.

La storia del punto nascita della Valdelsa è legata all’esperienza, la prima in Italia, di una stanza per il parto naturale in cui l’assistenza è affidata alle ostetriche. Artefice, già nei primi anni Ottanta, la dottoressa Barbara Grandi, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’allora ospedale Pietro Burresi di Poggibonsi. Dottoressa Grandi, il punto nascita di Campostaggia è a rischio chiusura: che effetto le fa? "Avevo parlato tempo addietro con la sindaca Cenni e in quel momento le sue parole mi avevano rassicurata. La natalità ridotta è un fenomeno generalizzato, ma non mi sembra il caso di ridurre gli ospedali più piccoli, che sono risorse fondamentali per una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quell’esperienza che fece scuola: "Non è il caso di chiudere reparti"

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