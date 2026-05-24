Quelle moto rombanti nelle vie della città L’epoca d’oro del Trofeo Dario Ambrosini
Nel giugno del 1956, lungo Viale Marconi e le vie vicine di Cesena, si è svolto il Trofeo Dario Ambrosini. La mattina, numerosi spettatori si sono radunati dietro le transenne, provenienti anche da fuori città. Nel pomeriggio, le moto hanno iniziato a rombare lungo il rettifilo, attirando una grande folla che ha assistito alle gare e alle esibizioni di motori in movimento.
Gran gente sin dal mattino anche da fuori Cesena, dietro le transenne di Viale Marconi e dintorni, rettifilo per l’atteso pomeriggio di cose in moto rombanti, quel giugno del 1956. Mica solo corse da strapaese, ma la fremente attesa per il Trofeo Dario Ambrosini, Quarta Prova del Campionato Nazionale Motociclistico classi 125, 175, 250, 500 di cilindrata, dopo le precedenti sfide di Modena, Monza, Faenza. Sulla pista cittadina il fior fiore dei piloti di moto in sella alle migliori marche italiane: Moto Guzzi e Gilera, MV Agusta e Morini, Benelli e Bianchi, Mondial e Ducati. Il circuito stradale scattava, in senso antiorario, da Viale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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