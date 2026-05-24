Quelle moto rombanti nelle vie della città L’epoca d’oro del Trofeo Dario Ambrosini

Notizia in breve

Nel giugno del 1956, lungo Viale Marconi e le vie vicine di Cesena, si è svolto il Trofeo Dario Ambrosini. La mattina, numerosi spettatori si sono radunati dietro le transenne, provenienti anche da fuori città. Nel pomeriggio, le moto hanno iniziato a rombare lungo il rettifilo, attirando una grande folla che ha assistito alle gare e alle esibizioni di motori in movimento.