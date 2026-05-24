Le date di pagamento dell'Assegno unico universale per maggio 2026 sono state rese note dall'INPS. Le somme verranno accreditate nel mese, seguendo il calendario stabilito dall'ente previdenziale. Le date precise sono disponibili sul sito ufficiale dell'INPS, che aggiorna periodicamente le scadenze e le modalità di pagamento. L’assegno viene erogato anche nel mese di maggio, come previsto, senza variazioni rispetto alle precedenti emissioni.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pagamenti Assegno Unico Febbraio 2026: Ecco le DATE UFFICIALI e gli AUMENTI INPS

Temi più discussi: In pagamento Assegno Unico e di Inclusione di maggio 2026: il calendario INPS; Pagamento assegno di inclusione maggio 2026: la data di accredito; Inps: ecco quando pagano l’Assegno unico; Assegno unico: cos’è, come funziona e come viene pagato.

Quando arriva il pagamento delle pensioni di giugno 2026? attesa sia chi riceve l'assegno presso le banche che tramite Poste: l'accredito arriverà in data unica. I dettagli sull'importo nel cedolino INPS - Pensioni / Pubblico, INPS x.com

Quando pagano l'assegno unico a maggio 2026? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accr ... msn.com

Inps, pagamento assegno unico maggio 2026: quando arriva e a chi spettano gli arretratiLeggi su Sky TG24 l'articolo Inps, pagamento assegno unico maggio 2026: quando arriva e a chi spettano gli arretrati ... tg24.sky.it