Quando le prossime gare di Luna Rossa? Antipasto di America’s Cup a Napoli!

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le regate preliminari di Cagliari, riservate agli AC40, hanno segnato l’inizio del percorso verso la 38ª America’s Cup. Queste gare rappresentano un anticipo e si sono svolte questa settimana. Le prossime competizioni di Luna Rossa sono previste in un momento successivo, con un evento di preparazione a Napoli che funge da antipasto alla più grande regata. La stagione di regate continua con appuntamenti programmati nei prossimi mesi.

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Il lungo percorso di avvicinamento verso la 38ma America’s Cup è cominciato questa settimana con le regate preliminari di Cagliari riservate agli AC40. L’evento sardo, andato in scena nelle magnifiche acque del Golfo degli Angeli, si è concluso con la vittoria di Luna Rossa che ha avuto la meglio nel match race finale su Emirates Team New Zealand. Adesso l’attesa è tutta per il prossimo appuntamento con le Preliminary Regatta, ufficializzato pochi giorni fa, che si terrà a Napoli dal 24 al 27 settembre. Inizialmente si parlava di luglio, ma per questioni logistiche e organizzative (legate in primis ai lavori di riqualificazione di Bagnoli) la kermesse è stata posticipata di due mesi collocandola ad inizio autunno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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