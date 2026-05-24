Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Monaco. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 5, 6 e 7 giugno. Dunque, vi sarà un weekend di intervallo tra quello dedicato al GP del Canada, che nella giornata odierna raggiungerà il proprio apice con la gara di Montreal, e la competizione che sarà ospitata dalle strade di Montecarlo. Il giro è lungo 3.337 metri. L’esordio nel calendario iridato porta la data del 1950 e il successo venne conquistato da Juan Manuel Fangio su Alfa Romeo. Invece, l’edizione più recente è quella tenutasi nel 2025, nella quale si è imposto Lando Norris alla guida di una McLaren. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? Si torna in Europa con il GP di Monaco 2026! Programma, orari, tv

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