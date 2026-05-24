quando finisce domenica in 2026

Notizia in breve

La trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, si avvicina alla conclusione della stagione televisiva 2025-2026. La fine dello show è prevista per la prossima primavera, segnando la fine di un’altra edizione del programma. La data esatta di chiusura non è ancora stata ufficializzata, ma si attende un annuncio nei prossimi mesi. La conduttrice ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla guida del programma.