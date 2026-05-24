Quando finisce Domenica In 2026
La trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, si avvicina alla conclusione della stagione televisiva 2025-2026. La fine dello show è prevista per la prossima primavera, segnando la fine di un’altra edizione del programma. La data esatta di chiusura non è ancora stata ufficializzata, ma si attende un annuncio nei prossimi mesi. La conduttrice ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla guida del programma.
Anche nella stagione televisiva 2025-2026 si avvicina il momento dei saluti per Domenica In, lo storico contenitore di Rai 1 condotto da Mara Venier. Dopo mesi di interviste, ospiti, musica e momenti emozionanti, il programma si prepara alla consueta pausa estiva. Secondo la programmazione Rai, e come confermato in diretta dalla padrona di casa, l’ultima puntata di questa edizione andrà in onda domenica 31 maggio 2026, chiudendo ufficialmente un’edizione contrassegnata da buoni momenti televisivi ma anche da qualche difficoltà di troppo. Dunque, come da tradizione, il programma domenicale accompagnerà il pubblico fino alle soglie dell’estate, mantenendo la collocazione pomeridiana che da anni rappresenta uno degli show più chiacchierati del weekend televisivo italiano. 🔗 Leggi su Dilei.it
Raul Bova: la mia famiglia - Domenica In 04/01/2026
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