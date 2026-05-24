Qualità della vita per età vince Firenze per i bambini Napoli tra le città più attente agli over 65

Firenze conquista il primato italiano per la qualità della vita dei bambini, Bolzano guida la classifica dei giovani e Trieste quella degli anziani. Nell’indagine del Sole 24 Ore, Napoli entra tra le città che si distinguono per i servizi di prossimità dedicati agli over 65. Trento si classifica al secondo posto sia nell’indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13esimo posto in quello dei bambini. Sono questi i primi dati della nuova edizione della Qualità della vita per fasce d’età del Sole 24 Ore, presentata in anteprima al Festival dell’economia di Trento, nel Panel ‘Giovani, anziani, bambini: l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Firenze è la provincia italiana in cui i bambini vivono meglio. Trieste al top per gli anziani. Presentati al Festival dell'Economia i dati della nuova edizione della Qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore. #ANSA x.com

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