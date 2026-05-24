Qualiano | il 25 maggio Catello Maresca alla Verdi

Notizia in breve

Il 25 maggio, un magistrato sarà presente presso il teatro Verdi di Qualiano, dove presenterà il suo libro dedicato a Giovanni Falcone. Durante l’evento, parlerà di legalità rivolgendosi ai giovani. L’iniziativa prevede un intervento sul ruolo e l’eredità del giudice antimafia, con un focus sulla sua figura e sulle battaglie contro la criminalità organizzata. La presentazione si svolgerà in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su altre attività o interventi.