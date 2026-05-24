Qualiano | il 25 maggio Catello Maresca alla Verdi
Il 25 maggio, un magistrato sarà presente presso il teatro Verdi di Qualiano, dove presenterà il suo libro dedicato a Giovanni Falcone. Durante l’evento, parlerà di legalità rivolgendosi ai giovani. L’iniziativa prevede un intervento sul ruolo e l’eredità del giudice antimafia, con un focus sulla sua figura e sulle battaglie contro la criminalità organizzata. La presentazione si svolgerà in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli su altre attività o interventi.
Il magistrato presenterà “il genio di Giovanni Falcone” parlando di legalità ai giovani. In occasione della Giornata Nazionale della Legalità, lunedì 25 maggio, l’Istituto Comprensivo Don Bosco Verdi ospiterà il magistrato antimafia Catello Maresca per un importante momento di riflessione dedicato agli studenti, ai docenti e alla comunità scolastica tutta. A partire dalle ore 8:30, presso l’auditorium dell’istituto, Maresca incontrerà gli alunni per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie e dialogare con le nuove generazioni sui temi della legalità, della responsabilità civile e dell’impegno quotidiano contro ogni forma di criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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