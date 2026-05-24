Uno scooter, sospettato di essere stato rubato, è stato trovato in via Falcone a Qualiano. La Polizia Municipale è intervenuta sul luogo per effettuare rilievi e verificare i documenti del proprietario. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del proprietario o sullo stato dello scooter. La zona è stata transennata durante le operazioni di accertamento.

Scooter presumibilmente rubato ritrovato a Qualiano in via Falcone: sul posto la Polizia Municipale per rilievi e accertamenti sul proprietario. Ancora un ritrovamento sospetto a Qualiano, dove questa volta è stato individuato uno scooter presumibilmente rubato lungo via Falcone, abbandonato sul ciglio della strada. Il ritrovamento in strada. Il mezzo era in una posizione anomala. L’intervento ha permesso di accertare che il veicolo risultava abbandonato e privo di elementi che ne giustificassero la presenza in quel punto. Una situazione che ha fatto scattare immediatamente i controlli. Intervento della Polizia Municipale. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Municipale, che ha proceduto a effettuare i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, scooter forse rubato ritrovato in via Falcone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scooter rubato ritrovato nelle campagne: smontate le carene, intatto il motoreDurante un servizio di pattuglia in Contrada Castagna, tra San Pietro Vernotico e Brindisi, un agente della Vigilanza ha individuato uno scooter...

Leggi anche: Qualiano, auto abbandonata in via Falcone: scatta la segnalazione