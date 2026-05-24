Quale futuro per Tambroni e Inrca della Montagnola? Sempre servizi socio sanitari offriranno

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna il sindaco e la Giunta a mettere in atto un percorso istituzionale volto a mantenere e rafforzare i servizi socio-sanitari. La delibera riguarda in particolare le strutture di Tambroni e dell’Inrca della Montagnola, che continueranno a offrire servizi socio-sanitari. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sulla futura gestione o eventuali cambiamenti delle strutture.

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ANCONA – Nel corso dell’ultima seduta tenutasi questa settimana, il Consiglio comunale ha approvato una mozione strategica che impegna il sindaco Daniele Silvetti e la Giunta comunale ad avviare un percorso istituzionale per garantire e rafforzare i servizi socio-sanitari destinati alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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