Quad e minicar si scontrano a Montecorvino Pugliano feriti 17enne e 49enne | in ospedale con traumi a testa torace e gambe
Un incidente stradale a Montecorvino Pugliano ha coinvolto un quad guidato da un 49enne e una minicar condotta da un 17enne. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con traumi a testa, torace e gambe. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali.
Incidente stradale a Montecorvino Pugliano dove si sono scontrati un quad condotto da un 49enne e una minicar guidata da un 17enne: entrambi sono stati portati in ambulanza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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